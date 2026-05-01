Pisa il video del maxi-incendio sul monte Faeta
Nelle ultime ore si è diffuso un video che mostra le fiamme divampare sul monte Faeta, in provincia di Pisa. Il fuoco, scoppiato alcuni giorni fa, ha portato all'evacuazione di circa 3.500 persone residenti nelle aree circostanti. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di gestione dell’emergenza.
A causa del maxi-incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, 3.500 persone sono state evacuate. Nel pomeriggio del 30 aprile le fiamme avevano raggiunto il versante pisano interessando Asciano, frazione del Comune di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Nella notte le raffiche di vento hanno favorito la propagazione del rogo e, a questo proposito, è stata emessa una nuova ordinanda di evacuazione per tutti i residenti della zona fino alla strada provinciale 30 nota come la "Lungomonte". Al lavoro vigili del fuoco e protezione civile.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Notizie correlate
Leggi anche: Incendio sul monte Faeta: le notizie in diretta. Evacuate nella notte 3500 persone, si allarga il fronte del maxi rogo
Leggi anche: Grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, fiamme nel bosco difficili da spegnere: case evacuate
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Incendio sul Monte Faeta, attivata l'unità di crisi regionale: evacuati in centinaia; Incendio Monte Faeta: la nuvola di fumo sul versante; Incendio sul Monte Faeta, evacuati 380 residenti ad Asciano; Incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa in corso da 48 ore: non si riesce a spegnere. Sfollate 500 persone.
Grave incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa, fiamme nel bosco difficili da spegnere: case evacuateIncendio grave sul Monte Faeta fra Lucca e Pisa: 250 ettari in fumo ed evacuazioni. Canadair in azione, allarme per il vento forte ... virgilio.it
Incendio tra Lucca e Pisa, in fiamme 250 ettari di boscoProseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio sul Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca, alimentato dal forte vento di grecale che ha favorito l'estensione del fronte di fuoco. (ANSA) ... ansa.it
Libreria Fogola Pisa - facebook.com facebook
Da oltre 24 ore #vigilidelfuoco impegnati per un #incendio boschivo tra #Lucca e #Pisa, nelle zone di S. Pantaleone (LU), S. Maria del Giudice (LU) e S. Giuliano Terme (PI): in azione 4 squadre a terra, schierate a protezione di alcune abitazioni minacciate dal x.com