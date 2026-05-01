Pisa il video del maxi-incendio sul monte Faeta

Nelle ultime ore si è diffuso un video che mostra le fiamme divampare sul monte Faeta, in provincia di Pisa. Il fuoco, scoppiato alcuni giorni fa, ha portato all'evacuazione di circa 3.500 persone residenti nelle aree circostanti. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di gestione dell’emergenza.