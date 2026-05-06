Libri alluvionati e progetti di comunità | cittadini e studenti insieme per il recupero di 30.000 volumi ancora inaccessibili

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze sta organizzando un programma biennale per il 60° anniversario dell’alluvione del 1966, che coinvolge cittadini e studenti nel recupero di circa 30.000 volumi danneggiati. Tra le iniziative in corso, ci sono progetti di comunità e interventi per rendere di nuovo accessibili i libri alluvionati, con l’obiettivo di trasformare quell’evento in un’occasione di partecipazione collettiva.

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze sta preparando il 60° anniversario dell’alluvione del 1966 con un programma biennale (2025-2026) che non si limita alla commemorazione, ma mira a trasformare la memoria dell’evento in un “cantiere” di partecipazione civile. Il momento simbolico e.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate VIDEO | Mappatura di Comunità: cittadini e studenti insieme per ridisegnare il territorioUn weekend tra quartieri e comunità: dalla sicurezza stradale agli spazi verdi, prende forma una progettazione urbana che nasce dall’ascolto diretto... Sessanta anni dall’alluvione, il progetto della Biblioteca centrale: recuperare 30.000 volumiFirenze, 6 maggio 2026 – A 60 anni dall'alluvione di Firenze del 1966, ci sono ancora 30. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Libri alluvionati e progetti di comunità: cittadini e studenti insieme per il recupero di 30.000 volumi ancora inaccessibili; A Firenze a 60 anni dall’alluvione cittadini e studenti recuperano 30mila libri danneggiati; Firenze, cittadini e studenti insieme per recuperare 30mila libri alluvionati ancora inaccessibili; Cittadini e studenti recuperano 30mila libri danneggiati dall'alluvione di Firenze. Libri alluvionati: cittadini e studenti insieme in progetti comuniPer il 60° anniversario dell’alluvione la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, insieme a Comune e BiblioteCaNova ... nove.firenze.it A Firenze a 60 anni dall’alluvione cittadini e studenti recuperano 30mila libri danneggiatiStudenti e cittadini sono coinvolti a Firenze nel progetto della Biblioteca Nazionale per recuperare 30mila libri danneggiati dall'alluvione. intoscana.it Firenze, cittadini e studenti insieme per recuperare 30mila libri alluvionati ancora inaccessibili @bncfirenze @comunefi x.com Cittadini e studenti recuperano 30mila libri danneggiati dall'alluvione di Firenze. Progetto Biblioteca nazionale prende spunto dagli Angeli del Fango #ANSA - facebook.com facebook