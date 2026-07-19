Città universitaria Contri rilancia la sfida

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In una città universitaria, si lavora per trasformare il territorio puntando su un polo accademico. L’obiettivo è attrarre studenti e giovani, sostenere le imprese locali e migliorare i servizi pubblici. La proposta mira a invertire il trend di declino che coinvolge la città, puntando su investimenti e sviluppo legati all’università. La strategia si concentra su iniziative concrete per rafforzare l’identità cittadina e il tessuto economico.

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Fare di Cento una città universitaria per rilanciare il territorio, attrarre giovani, sostenere le imprese e invertire il progressivo declino dei servizi. A riportare il tema all’attenzione è Diego Contri (foto) di Fratelli d’Italia, ritenendolo una delle leve strategiche per costruire il futuro della città. L’obiettivo è avviare un dibattito su una prospettiva di lungo periodo. "Da oltre trent’anni Cento assiste a una progressiva riduzione dei servizi alle persone e alle imprese. Un lento declino che ha impoverito il nostro tessuto economico e sociale, rendendo la città meno attrattiva, meno dinamica e con minori opportunità per i giovani e per chi fa impresa – inizia Contri –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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