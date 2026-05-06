Elezioni ad Avellino Mattiello rilancia la sfida per una città efficiente

Luigi Mattiello, consigliere comunale uscente di Avellino e capogruppo della lista "Siamo Avellino", si ricandida alle elezioni comunali del 2026 a sostegno di Laura Nargi con una proposta che mette al centro un principio apparentemente semplice: rendere ordinario ciò che dovrebbe già esserlo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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