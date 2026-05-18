Elezioni Pazzano rilancia | La sfida è restituire definitivamente il Lido comunale alla città

Domenica scorsa si è tenuta un'iniziativa presso il Lido comunale di Reggio Calabria, promossa da un'organizzazione locale con la partecipazione di un candidato sindaco. L'evento si è concentrato sul futuro del waterfront cittadino, sulla tutela del patrimonio architettonico moderno e sulla gestione pubblica del lido. Tra i temi discussi, la volontà di restituire definitivamente il Lido alla città e di rinnovare l'uso e la cura di questa area. La discussione ha coinvolto cittadini e rappresentanti del territorio sul destino del bene pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui