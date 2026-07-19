Nella sede di Piazza del Praticino è stata inaugurata la mostra permanente “Arezzo Città delle Bandiere”. L’esposizione ripercorre i 66 anni di attività degli Sbandieratori di Arezzo, una tradizione che ha portato le esibizioni dalla piazza locale a Tokyo e New York. La mostra presenta costumi, bandiere e fotografie, evidenziando le tappe più significative di questa realtà culturale.

È stato Inaugurato nella sede di Piazza del Praticino il nuovo percorso espositivo permanente “ Arezzo Città delle Bandiere ”. L’evento celebra sessantasei anni di storia degli Sbandieratori di Arezzo, realtà capace di portare questa tradizione da Piazza Grande fino a Tokyo e New York, diventando ambasciatrice della cultura italiana nel mondo. Alla affollata cerimonia hanno preso parte le autorità cittadine e i rappresentanti della Giostra del Saracino. Il museo, progettato dall’architetto Martina Municchi e realizzato dai giovani del gruppo guidati da Leonardo Calcini, offre un viaggio multimediale in quattro sale. Si parte dalla Sala della Tradizione, con i costumi storici e il diario del fondatore Vittorio Dini, per passare a Territorio e Luoghi, dove un’installazione di quattro metri celebra le oltre 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Città delle Bandiere, apre la mostra. La storia passa tra colori e acrobazie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La storia incredibile della bandiera italiana

Notizie e thread social correlati

Benevento in Fiore 2026: torna la mostra-mercato tra natura, colori e tradizioneIl 8 maggio si apre ufficialmente la nona edizione di Benevento in Fiore 2026, una mostra-mercato che si svolge nella Villa Comunale.

Terni, la mostra ‘Petali tra le nuvole’: “Unite dalla pittura ci siamo scoperte amiche in un dialogo a colori”A Terni, negli spazi del Btc Lab, è aperta la mostra intitolata ‘Petali tra le nuvole’ che presenta le opere di due giovani artiste.

Temi più discussi: Città delle Bandiere, apre la mostra. La storia passa tra colori e acrobazie; Morte di Gerlando Brucceri, la Procura apre un'inchiesta per omicidio colposo; Zelenski destituisce il suo popolare ministro della Difesa e apre la scatola di Pandora: cosa si sta muovendo per le strade di Kiev?; Cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Verdi al Porto turistico di Termoli.

Città delle Bandiere, apre la mostra. La storia passa tra colori e acrobazieÈ stato Inaugurato nella sede di Piazza del Praticino il nuovo percorso espositivo permanente Arezzo Città delle Bandiere. L’evento ... msn.com

Inaugurazione di Arezzo città delle bandiereTaglio del nastro per Arezzo città delle Bandiere, il percorso espositivo che ripercorre gli oltre 60 anni di attività del Gruppo Sbandieratori di Arezzo. Cimeli, foto, costumi e bandiere per vivere ... teletruria.it