Il 8 maggio si apre ufficialmente la nona edizione di Benevento in Fiore 2026, una mostra-mercato che si svolge nella Villa Comunale. L’evento durerà tre giorni e presenta esposizioni di fiori, prodotti artigianali e elementi naturali. La manifestazione, che richiama visitatori da tutta la regione, si svolge tra esposizioni, mercatini e attività legate alla natura e alla tradizione locale.

Tre giorni tra fiori, natura e artigianato nella Villa Comunale. Ci siamo: l’attesa è finita. Venerdì 8 maggio prende ufficialmente il via la nona edizione di Benevento in Fiore 2026, la mostra-mercato che ogni anno trasforma la Villa Comunale in un tripudio di colori, profumi e bellezza naturale. Per tre giorni, dall’8 al 10 maggio, la splendida cornice verde della città accoglierà circa 70 espositori provenienti da tutto il centrosud, pronti a presentare con entusiasmo e creatività le loro migliori proposte. Stand curati nei minimi dettagli offriranno ai visitatori un’esperienza immersiva tra piante, fiori, artigianato e prodotti legati al mondo della natura.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Benevento in Fiore 2026: torna la mostra-mercato tra natura, colori e tradizione

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