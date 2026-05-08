Terni la mostra ‘Petali tra le nuvole’ | Unite dalla pittura ci siamo scoperte amiche in un dialogo a colori

A Terni, negli spazi del Btc Lab, è aperta la mostra intitolata ‘Petali tra le nuvole’ che presenta le opere di due giovani artiste. La rassegna, curata da Naomi Falocco e Sara Fidenzi, mette in mostra lavori realizzati da entrambe, creando un dialogo tra i loro stili e le loro interpretazioni. La mostra è accessibile al pubblico e rimarrà visitabile per un certo periodo.

Una mostra di due giovani artiste è visitabile negli spazi del Btc Lab. A curare la rassegna denominata ‘Petali tra le nuvole’ sono Naomi Falocco e Sara Fidenzi. Il vernissage si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 7 maggio, alla presenza di tre musicisti del Briccialdi, ossia Lorenzo Speziali.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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