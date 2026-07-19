Il 22 agosto si svolgerà la finale del Meeting music contest a Rimini, presso le Piscine ovest della Fiera. Cinque artisti parteciperanno alla gara, tra cui anche Caccamo. La giornata coincide con la visita del Papa Leone XIV alla città e all’evento. L’evento musicale si terrà in un contesto di grande rilevanza pubblica e religiosa.

Una finale musicale nel giorno in cui Rimini accoglierà Papa Leone XIV. Sabato 22 agosto, sul palco delle Piscine ovest della Fiera, il Meeting music contest intreccerà giovani talenti, canzoni inedite e una giornata destinata a lasciare il segno: il Pontefice sarà infatti in visita al Meeting e alla città. Sul palco arriveranno i cinque protagonisti scelti dopo la prefinale all’Hobo’s. I Margine di Pesaro presenteranno ’Padroni e Perdenti’; il cattolichino Dirlinger ’L’uomo in me’; Lisandro e Lo Stretto Superfluo, ancora da Pesaro, ’Canzone per mio figlio’; il romano Francesco Rainero ’Umano Amore Mio’. Completa il gruppo Benedetta Perozzi, bolognese, premiata dal voto del pubblico con ’Batte’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinque artisti per una data storica. Sale in cattedra anche Caccamo

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