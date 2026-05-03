3 maggio perché è una data storica per Firenze E oggi musei gratis in Toscana

Il 3 maggio rappresenta una data significativa per Firenze, in quanto ricorda la posa delle fondamenta della basilica di Santa Croce, secondo quanto riportato dal cronista Giovanni Villani nel 1294. In questa giornata, in tutta la Toscana, musei e siti culturali sono aperti gratuitamente al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare importanti luoghi di interesse storico e artistico senza costi. La giornata si inserisce nel calendario di eventi dedicati alla promozione della cultura e del patrimonio locale.

Firenze, 3 maggio 2026 – Oggi è una giornata storica per Firenze: secondo il cronista Giovanni Villani il 3 maggio 1294 vennero gettate le fondamenta della basilica di Santa Croce. Una lapide murata nella navata destra sposta però l’avvenimento al 1295, ed è questa la datazione oggi considerata più attendibile. Divenne Pantheon d’Italia accogliendo le tombe illustri e i cenotafi dei maggiori ingegni italiani. In questo ‘tempio dell’itale glorie’, come lo ribattezzò Ugo Foscolo nel carme ‘Dei sepolcri’, sempre il 3 maggio, ma del 1887, arrivarono le spoglie di Gioachino Rossini, morto a Parigi nel 1868 e il cui corpo venne inumato al cimitero del Père Lachaise.🔗 Leggi su Lanazione.it

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