Laboratori scientifici per ragazzi E Basf Italia sale in cattedra
Laboratori scientifici per ragazzi organizzati da Basf Italia con esperimenti di chimica. Le iniziative prevedono attività pratiche in laboratorio per far conoscere le proprietà delle sostanze e il metodo scientifico. Le sessioni sono rivolte a giovani studenti e si svolgono in ambienti dedicati, con istruttori qualificati. Sono gratuite e aperte a tutte le scuole interessate. L’obiettivo è stimolare l’interesse per le scienze attraverso attività pratiche e coinvolgenti.
Esperimenti in laboratorio per scoprire le meraviglie della chimica e suscitare la curiosità dei ragazzi. Anche quest’anno BASF Italia ha rinnovato l’impegno a favore delle nuove generazioni con il progetto Kids’ Lab, un’iniziativa di promozione sociale che ha l’obiettivo di avvicinare bambini delle scuole primarie e i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado alle discipline STEM (acronimo inglese che sta per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) al fine di stimolare la scoperta delle professioni del futuro. Nati in Germania oltre 25 anni fa e in Italia dal 2011 i Kids’ Lab di BASF propongono attività didattiche ed esperimenti pensati per rendere la scienza accessibile, coinvolgente e concreta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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