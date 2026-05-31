Laboratori scientifici per ragazzi organizzati da Basf Italia con esperimenti di chimica. Le iniziative prevedono attività pratiche in laboratorio per far conoscere le proprietà delle sostanze e il metodo scientifico. Le sessioni sono rivolte a giovani studenti e si svolgono in ambienti dedicati, con istruttori qualificati. Sono gratuite e aperte a tutte le scuole interessate. L’obiettivo è stimolare l’interesse per le scienze attraverso attività pratiche e coinvolgenti.

Esperimenti in laboratorio per scoprire le meraviglie della chimica e suscitare la curiosità dei ragazzi. Anche quest’anno BASF Italia ha rinnovato l’impegno a favore delle nuove generazioni con il progetto Kids’ Lab, un’iniziativa di promozione sociale che ha l’obiettivo di avvicinare bambini delle scuole primarie e i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado alle discipline STEM (acronimo inglese che sta per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) al fine di stimolare la scoperta delle professioni del futuro. Nati in Germania oltre 25 anni fa e in Italia dal 2011 i Kids’ Lab di BASF propongono attività didattiche ed esperimenti pensati per rendere la scienza accessibile, coinvolgente e concreta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Laboratori scientifici per ragazzi. E Basf Italia sale in cattedra

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