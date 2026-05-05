Universal ha pubblicato il secondo trailer di Odissea (The Odyssey) il nuovo attesissimo film evento diretto da Christopher Nolan e basato sul poema epico di Omero, in uscita in Italia il 16 luglio 2026; dopo un primo teaser evocativo e intrigante, questa seconda preview conferma l’incredibile maestosità dell’operazione, veicolando per immagini la scala epica di una storia senza tempo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Universal Pictures Italy (@universalpicturesit) Il trailer si struttura dunque con una narrazione alternata; da un lato, vediamo i tentativi di Odisseo per tornare a casa dalla guerra, tra calamità naturali, avversari subdoli o difficili da superare (Scilla e Cariddi, le Sirene, i Lestrigoni), tutte – è ovvio – manifestazioni della volontà contraria degli déi.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Odissea di Nolan, il nuovo trailer è spettacolare: viaggio epico tra mostri e dèi

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