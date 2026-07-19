Durante una gara regionale degli Allievi, un ciclista di 16 anni si è schiantato contro un albero durante la corsa a Arcade. È stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime al pronto soccorso Ca' Foncello di Treviso. La gara è stata interrotta e sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’impatto o sulla condizione clinica attuale del giovane.

NERVESA - Ciclista sedicenne si schianta contro un tiglio durante la gara regionale degli Allievi ad Arcade: trasportata in condizioni gravissime al pronto soccorso Ca' Foncello di Treviso. È successo nel pomeriggio di oggi a Bavaria di Nervesa della Battaglia, lungo via Genio Zappatori, di fronte alle scuole medie. La testimonianze In base alle prime testimonianze raccolte tra gli spettatori presenti lungo il percorso, per cause ancora in fase di accertamento la donna avrebbe perso improvvisamente il controllo della bicicletta, finendo contro un tiglio a bordo strada. Non è ancora chiaro cosa abbia determinato la sbandata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure all’atleta. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ciclista 16enne si schianta contro un albero durante la gara regionale degli Allievi: trasportata in ospedale. È grave

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