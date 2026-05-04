L’auto si schianta contro un albero | morte due studentesse di 23 e 26 anni a Forlì grave un’amica

Due studentesse di 23 e 26 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto a Forlì, mentre un’amica è rimasta gravemente ferita. Le tre ragazze, tutte universitarie, viaggiavano su un’auto che, all’improvviso, ha sbandato e si è schiantata contro un albero situato sul lato opposto della carreggiata. Sul luogo sono intervenuti soccorritori e forze dell’ordine per i rilievi e i soccorsi.

Le tre ragazze, studentesse universitarie, viaggiavano su una utilitaria che all’improvviso ha sbandato finendo la sua corsa contro un albero sul lato opposto della carreggiata.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Si schiantano con l'auto contro un albero: due ragazze morte e una terza ferita grave a ForlìDue studentesse di 23 e 26 anni sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita nella tarda serata di ieri a causa di un incidente stradale che si... Morte due studentesse del Campus di Forlì nell’incidente in auto: gravissima la terza amicaForlì, 4 maggio 2026 - Due ragazze sono morte, una è gravissima: è questo il tremendo bilancio di un incidente stradale nella notte tra sabato e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Scontro frontale sulla Cervese, due feriti. Uno trasportato al Bufalini con l'elisoccorso. L’auto si schianta contro un albero: morte due studentesse di 23 e 26 anni a Forlì, grave un’amicaLe tre ragazze, studentesse universitarie, viaggiavano su una utilitaria che all’improvviso ha sbandato finendo la sua corsa contro un albero sul lato ... fanpage.it Si schiantano con l'auto contro un albero: due ragazze morte e una terza ferita grave a ForlìDue studentesse di 23 e 26 anni sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita nella tarda serata di ieri a causa di un incidente stradale che si è ... gazzettadelsud.it