L’auto si schianta contro un albero | morte due studentesse di 23 e 26 anni a Forlì grave un’amica

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due studentesse di 23 e 26 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto a Forlì, mentre un’amica è rimasta gravemente ferita. Le tre ragazze, tutte universitarie, viaggiavano su un’auto che, all’improvviso, ha sbandato e si è schiantata contro un albero situato sul lato opposto della carreggiata. Sul luogo sono intervenuti soccorritori e forze dell’ordine per i rilievi e i soccorsi.

Le tre ragazze, studentesse universitarie, viaggiavano su una utilitaria che all’improvviso ha sbandato finendo la sua corsa contro un albero sul lato opposto della carreggiata.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Si schiantano con l'auto contro un albero: due ragazze morte e una terza ferita grave a ForlìDue studentesse di 23 e 26 anni sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita nella tarda serata di ieri a causa di un incidente stradale che si...

Morte due studentesse del Campus di Forlì nell’incidente in auto: gravissima la terza amicaForlì, 4 maggio 2026 - Due ragazze sono morte, una è gravissima: è questo il tremendo bilancio di un incidente stradale nella notte tra sabato e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Scontro frontale sulla Cervese, due feriti. Uno trasportato al Bufalini con l'elisoccorso.

forlì l auto si schiantaL’auto si schianta contro un albero: morte due studentesse di 23 e 26 anni a Forlì, grave un’amicaLe tre ragazze, studentesse universitarie, viaggiavano su una utilitaria che all’improvviso ha sbandato finendo la sua corsa contro un albero sul lato ... fanpage.it

forlì l auto si schiantaSi schiantano con l'auto contro un albero: due ragazze morte e una terza ferita grave a ForlìDue studentesse di 23 e 26 anni sono morte e una terza è rimasta gravemente ferita nella tarda serata di ieri a causa di un incidente stradale che si è ... gazzettadelsud.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.