ciclismo barbieri brilla sul velodromo secondo posto nella semifinale

Notizia in breve

Rachele Barbieri si è classificata al secondo posto nella semifinale dietro derny sul velodromo Bottecchia di Pordenone. La gara si è svolta senza incidenti e la ciclista ha completato la prova in tempi che le hanno consentito di ottenere il miglior risultato possibile in quella fase. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti, con Barbieri che ha mostrato una buona performance lungo tutto il percorso. La finale è prevista per i prossimi giorni.