Ciclismo Barbieri brilla sul velodromo Secondo posto nella semifinale
Rachele Barbieri si è classificata al secondo posto nella semifinale dietro derny sul velodromo Bottecchia di Pordenone. La gara si è svolta senza incidenti e la ciclista ha completato la prova in tempi che le hanno consentito di ottenere il miglior risultato possibile in quella fase. La competizione ha visto la partecipazione di diversi atleti, con Barbieri che ha mostrato una buona performance lungo tutto il percorso. La finale è prevista per i prossimi giorni.
Con una brillante prestazione nella semifinale dietro derny sul velodromo Bottecchia di Pordenone Rachele Barbieri ha concluso al secondo posto. La pluricampionessa modenese ha disputato una gara sempre nelle prime tre posizioni che permettevano l’accesso alla finale terminando al secondo posto e confermando di avere ancora margine di miglioramento. Nella finale che si disputerà oggi, oltre alle tedesche ed austriache avrà come avversaria una pimpante azzurra Martina Alzini assieme alla quale si era aggiudicata la gara della Madison. Barbieri nel suo curriculum su pista oltre alla storica maglia iridata nel scratch di Hong Kong ed alla partecipazione alla Olimpiade di Tokio ha collezionato anche maglie da campionessa europea, mentre nel derny vanta una maglia tricolore conquistata proprio a Pordenone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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