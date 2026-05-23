Sofia Fiorini si è piazzata seconda nella mezza maratona di marcia a La Coruña, superando un’atleta di rilievo. La competizione si è svolta recentemente e ha visto Fiorini ottenere un risultato di rilievo, davanti a Maria Perez. La gara ha confermato il buon momento della marciatrice, che aveva già ottenuto ottimi risultati nelle prime competizioni della stagione 2026.

Prosegue il 2026 da sogno di Sofia Fiorini, esplosa definitivamente in questa prima parte di stagione con una serie di prestazioni esaltanti che l’hanno proiettata in una nuova dimensione nel panorama della marcia internazionale. La ventunenne toscana si è attestata al posto d’onore nella 39ma edizione del Gran Premio Internacional Atlética Cantones, grande classica mondiale per gli specialisti del tacco e punta. Fiorini, già seconda lo scorso 12 aprile a Brasilia sulla distanza della maratona in occasione dei Mondiali a squadre, ha recitato un ruolo da protagonista quest’oggi anche a La Coruña nei 21,097 chilometri venendo battuta solamente dalla messicana Alegna Gonzalez (1h32:21) e realizzando un riscontro cronometrico di alto profilo con 1h32:33 (quasi due minuti di progresso). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Fiorini brilla a La Coruña! Secondo posto di lusso nella mezza maratona di marcia davanti a Maria Perez

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