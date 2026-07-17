ciclismo super barbieri vince a pordenone

Rachele Barbieri ha vinto lo scratch e la Madison nella Tre Giorni internazionale di Pordenone. Nella gara di scratch, ha battuto gli avversari, mentre in coppia con Martina Alzini ha conquistato il secondo oro nella Madison. La ciclista, tornata a gareggiare su pista, ha ottenuto due successi consecutivi in queste specialità.

Rachele Barbieri (foto) ritornata a gareggiare su pista nella Tre Giorni internazionale di Pordenone ha colto uno splendido successo nello scratch la specialità nella quale aveva colto la maglia iridata ad Hong Kong e ha servito il bis vincendo la Madison in coppia con Martina Alzini." Il periodo in altura a Livigno mi ha permesso di ritrovare una bella condizione e la vittoria ottenuta ha confermato che sono sulla strada giusta – ha commentato la pluricampionessa di Stella di Serramazzoni –, cercherò la qualificazione sabato nell’ Europeo dietro derny. Su questa pista in passato ho anche conquistato una maglia tricolore dietro derny (con la moto guidata dall’attuale presidente della FCI Cordiano Dagnoni ndr), spero di poter correre per il titolo domenica prossima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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