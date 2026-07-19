Cibo biologico nuove regole europee | come cambia il logo sui prodotti importati

L’Unione europea ha aggiornato le regole sul cibo biologico, modificando anche il logo sui prodotti importati. Le nuove norme mirano a migliorare la trasparenza e a garantire che i consumatori possano riconoscere facilmente i prodotti certificati. Il cambiamento riguarda principalmente il design e l’applicazione del logo, che dovrà essere più visibile sui prodotti biologici provenienti da paesi terzi. Le aziende hanno tempo fino a una certa data per adeguarsi alle nuove disposizioni.

L’Unione europea è intervenuta sulla disciplina che regola la produzione biologica. Con l’obiettivo di rendere più trasparente il mercato, rafforzare i controlli sulle importazioni e garantire maggiore chiarezza ai consumatori, sono state fissate nuove condizioni sull’utilizzo del logo biologico europeo per i prodotti provenienti dai Paesi extra Ue, un tema diventato sempre più strategico alla luce della forte crescita delle importazioni registrata negli ultimi anni. Cosa cambia per le produzioni bio. La revisione del regolamento (Ue) 2018848, approvata dalla Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo è stata annunciata... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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