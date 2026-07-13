le nuove regole europee per tutelare chi viaggia in aereo

Le nuove regole europee per i viaggi in aereo sono state appena approvate dal Consiglio dell’Unione Europea e dal Parlamento europeo. Le normative prevedono procedure più semplici per i rimborsi e eliminano i supplementi per borse e zaini a bordo. Queste misure riguardano le modalità di gestione delle richieste di rimborso e le tariffe supplementari per i bagagli a mano.

Sono state appena approvate e includono tra le altre cose procedure più semplici per i rimborsi e assenza di supplementi per borse e zaini Il Consiglio dell’Unione Europea, che con il Parlamento europeo esercita il potere legislativo dell’Unione, ha approvato nuove regole per tutelare chi viaggia in aereo. Prevedono procedure di rimborso più rapide e semplici per ritardi e cancellazioni, la possibilità di portare zaini o borse a bordo senza costi aggiuntivi, maggiori tutele per i passeggeri con disabilità e la possibilità, per gli adulti che accompagnano minori di 14 anni, di sedersi accanto a loro senza pagare un supplemento per la scelta del posto (questa era una possibilità già prevista in Italia, per i minori fino a 12 anni, ma non c’era una norma europea di riferimento). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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