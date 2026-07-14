Shrinkflation dal 15 luglio nuove regole sui prodotti dei supermercati | cosa cambia per quantità e prezzi

Da fanpage.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 15 luglio entrano in vigore nuove regole per i prodotti dei supermercati riguardanti la 'shrinkflation'. Le norme obbligano i produttori a indicare chiaramente le variazioni di quantità sui packaging, rendendo più visibile la riduzione delle porzioni senza variazioni di prezzo. Le aziende devono aggiornare le etichette per riflettere le nuove quantità e garantire una maggiore trasparenza ai consumatori. Le regole si applicano a tutti i prodotti confezionati in modo da combattere pratiche di riduzione delle quantità senza adeguamento dei prezzi.

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Al via da domani, mercoledì 15 luglio, le nuove regole contro la 'shrinkflation', il fenomeno della riduzione delle quantità dei prodotti confezionati senza una analoga riduzione dei prezzi. Rispetto alle bozze circolate all'inizio però, sembra scomparso l'obbligo per le aziende di indicare in maniera diretta e visibile sull'etichetta che la quantità di prodotto è diminuita rispetto alle precedenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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