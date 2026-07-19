Choc Vingegaard | cade va in ospedale in ambulanza e si ritira dal Tour de France È finito a terra in una rotonda

A circa 20 km dal traguardo della quindicesima tappa, il ciclista danese è caduto in una rotonda. È stato soccorso e trasportato in ambulanza in ospedale. Dopo l'incidente, ha deciso di ritirarsi dal Tour de France. La tappa, lunga 183,9 km tra Champagnole e Plateau de Solaison, si è interrotta per le operazioni di soccorso. Nessuna altra informazione sulle condizioni di salute del corridore è stata comunicata.

Jonas Vingegaard cade, va in ospedale in ambulanza ed è costretto al ritiro al Tour de France. Il corridore danese della Visma Lease a Bike, è caduto a poco più di 20 km dal traguardo della quindicesima tappa, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km. Una brutta caduta che lo ha costretto a lasciare il Tour per una sospetta frattura della clavicola. Coinvolti nella caduta anche Kuss, Del Toro e Hindley che sono riusciti a riprendere la gara. Il danese – che in mattinata aveva svelato di esser stato svegliato alle 2 di notte per un controllo antidoping – è finito a terra in una rotonda, coinvolgendo diversi compagni di squadra della Visma-Lease a Bike, mentre il detentore della maglia gialla Tadej Pogacar e il detentore della maglia bianca Paul Seixas sono riusciti a evitare l’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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