Chiedono 70 euro per bagagli troppo grossi all’aeroporto di Malpensa ma è una truffa | come funziona

In aeroporto, alcuni falsi addetti chiedono fino a 70 euro per bagagli considerati troppo grandi, ma si tratta di una truffa. La richiesta avviene spesso senza che ci siano reali controlli ufficiali e mira a ottenere denaro indebitamente dai passeggeri. Non ci sono procedure ufficiali che prevedano questa richiesta di pagamento, e i viaggiatori sono invitati a fare attenzione e a non cedere alle richieste sospette.

Una nuova truffa colpisce i passeggeri in aeroporto: falsi addetti chiedono fino a 70 euro per un presunto bagaglio fuori misura. Ecco come funziona il raggiro, come riconoscerlo e come evitarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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