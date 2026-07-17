La polizia ferroviaria ha sequestrato circa 60mila euro di bagagli e individuato 16 uomini tra i 18 e i 43 anni, di origini algerine e francesi, coinvolti in furti sul Malpensa Express. I sospetti avvenivano sulla tratta tra Milano e l’aeroporto di Malpensa, dove i ladri rubavano i bagagli dei passeggeri. Le operazioni di polizia hanno portato all’identificazione dei sospettati.

Rubavano i bagagli sulla tratta del treno che collega le principali stazioni di Milano con l'aeroporto di Malpensa. È l'accusa che viene rivolta a 16 persone tra i 18 e i 43 anni, di origini algerine o francesi, che sono state identificate dalla polizia ferroviaria. Ai turisti, principalmente stranieri, sono stati sottratti valigie, borsoni, scarpe, occhiali da sole ed altri articoli di brands di lusso, nonché gioielli, telefoni, denaro contante in euro e valuta estera. Solo alcuni dei viaggiatori derubati sono stati individuati e hanno potuto ricevere indietro gli effetti personali. Trenta gli episodi contestati a bordo dei convogli del Malpensa Express e una refurtiva sequestrata dal valore di 60mila euro. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Furti sul Malpensa Express: 60mila euro di bagagli sequestrati e 16 persone individuate

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