chiediamo la fine dei gettonisti in ospedale

Un’Associazione locale chiede la fine dei gettonisti negli ospedali. A sei mesi dalla nascita, l’organizzazione conta settanta iscritti distribuiti nel territorio del Montefeltro. L’associazione continua a promuovere iniziative e sensibilizzazioni sulla questione, senza dettagli su eventuali azioni legali o richieste specifiche. La richiesta pubblica si inserisce in un’attività più ampia di confronto sulla gestione dei servizi sanitari nell’area.

A circa sei mesi dalla fondazione ufficiale, prosegue a pieno ritmo l’attività dell’Associazione Urbino Salute, arrivata in questi giorni a settanta iscritti distribuiti sull’intero territorio del Montefeltro. "Seguiamo gli aspetti critici della sanità locale, grazie alla collaborazione dei cittadini dei vari distretti, incontrati in vari appuntamenti sul territorio. Si è creata in tal modo una precisa mappatura delle differenti realtà, mettendo in evidenza vuoti assistenziali talvolta drammatici, sapientemente mascherati, però, dalla profusione di sigle e acronimi", dicono i membri. Intenso l’impegno sul fronte liste d’attesa: "Abbiamo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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