Un'infermiera è stata aggredita e ferita durante il turno di servizio nel pronto soccorso di Assisi nei giorni scorsi. La violenza si è verificata mentre era al lavoro, e l’episodio ha portato a richieste di maggiore sicurezza per il personale sanitario. Nessun dettaglio sulle circostanze dell’aggressione o sull’identità della vittima è stato rivelato. La questione è stata riportata come un episodio di violenza contro gli operatori sanitari.

Ancora violenze contro il personale medico. Una infermiera è rimasta ferita dopo essere stata aggredita nei giorni scorsi durante il proprio turno di servizio al pronto soccorso di Assisi. Lo rende noto l’ Ordine delle professioni infermieristiche di Perugia, esprimendo "piena vicinanza e solidarietà alla collega". L’episodio, avvenuto durante l’assistenza ad un giovane paziente accompagnato in ospedale per uno stato di agitazione, ha provocato "conseguenze importanti" per la professionista coinvolta, alla quale sono stati riconosciuti 30 giorni di prognosi a seguito delle lesioni riportate durante l’aggressione. "Ancora una volta - commenta l’Ordine - ci troviamo di fronte ad un fatto grave che colpisce professionisti impegnati quotidianamente nel garantire assistenza, cura e sicurezza ai cittadini, spesso operando in contesti ad alta complessità clinica ed emotiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Infermiera presa a botte. La violenza in ospedale: "Chiediamo più sicurezza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ospedale Sant’Andrea, sindacato denuncia un’aggressione:”Dottoressa presa a calci e infermiera a pugni”Un'operatrice sanitaria è stata colpita con calci e pugni da una paziente nel reparto di psichiatria di un ospedale di Roma.

Infermiera aggredita allo Scassi. Uil FP: "Ora basta, da anni chiediamo interventi strutturati e tangibili"Un'operatrice sanitaria è stata vittima di un'aggressione all'ospedale Villa Scassi, situazione che ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza...