Più della metà dei reparti di pronto soccorso continua a impiegare medici a gettone, con un’incidenza del 54,8%. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla continuità assistenziale e sulla sicurezza dei pazienti, poiché la mancanza di personale stabile può ridurre la qualità delle cure. Nonostante le indennità aggiuntive offerte, molte strutture continuano a ricorrere alle cooperative di medici, evidenziando una difficoltà nel garantire un’assistenza costante e qualificata.

? Punti chiave Come influisce la mancanza di affiancamento sulla sicurezza dei pazienti?. Perché le indennità extra non fermano il ricorso alle cooperative?. Quanti errori medici gravi potrebbero causare i medici in burnout?. Chi sta drenando i fondi destinati alle assunzioni ordinarie?.? In Breve Il 65% dei medici soffre di burnout con rischio di 100mila errori sanitari annui.. Il 26,4% dei professionisti valuta il prepensionamento e il 20% punta al privato.. Il 57,2% dei medici chiede assunzioni dirette per contrastare la carenza di organico.. Il 61,5% dei medici richiede la riclassificazione delle medicine interne per intensità cura.. Il 54,8% dei Pronto soccorso italiani presenta ancora medici gettonisti in servizio, nonostante il Decreto legge 34 del 2023 ne prevedesse la progressiva eliminazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza PS: il 54,8% dei reparti usa ancora medici gettonisti

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