A circa un mese fa, Chiara Ferragni ha assistito a un concerto del rapper portoricano a Madrid, seduta nella sua casetta scenografica, che fa parte dello spettacolo e accoglie anche ospiti vip. Durante l’evento, Bad Bunny ha pronunciato un messaggio rivolto a lei, dicendo: «Non sprecare le tue energie. Il passato non si può cambiare, ma possiamo imparare da esso».

Gia un mesetto fa, Chiara Ferragni era volata a Madrid per assistere al concerto del rapper portoricano direttamente dall'ormai famosissima Casita, la casetta in tipico stile portoricano che fa parte della scenografia dello spettacolo e che nel contempo accoglie gli ospiti vip. Non paga, Chiara Ferragni ha voluto bissare l'esperienza e, dopo uno shooting a Torino nei saloni della bellissima Palazzina di Caccia di Stupinigi, è tornata di corsa a Milano per assistere a quello che era annunciato come l'evento musicale dell'estate(e lo è stato, in effetti, fino all'arrivo di pioggia e grandine che ieri hanno costretto l'artista a interrompere il concerto). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Chiara Ferragni emozionata da Bad Bunny, che a un certo punto sembra parlare proprio a lei: «Non sprecare le tue energie. Il passato non si può cambiare, ma possiamo imparare da esso»

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Per la seconda volta in poche settimane, Chiara Ferragni torna al concerto di Bad Bunny, e pubblica un passaggio del cantante che evidentemente l'ha toccata nel profondo x.com

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