“Grazie per avermi riportato qui con la mia cultura, la mia bandiera e con la mia musica. Per questa notte, siamo tutti portoricani ”. In questa frase, pronunciata da Bad Bunny durante il suo show di ieri sera, venerdì 17 luglio (stasera si replica), all’ Ippodromo Snai La Maura Milano, intitolato “ DeBÍ TiRAR MáS FOToS world tour ” c’è, intrinseca, la chiave del suo successo. L’artista di Porto Rico – Benito Antonio Martínez Ocasio all’anagrafe – nonostante sia una delle popstar più influenti del panorama mondiale è in grado di trasmettere un senso di comunità che, oggi, si è un po’ perso. Bad Bunny ti apre le porte del suo mondo, ti catapulta nella cultura portoricana, che è centrale nella narrazione dell’artista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non possiamo cambiare il passato. Godetevi il presente. Stasera siamo tutti portoricani”: dal lavoro al supermercato a icona pop amata in tutto il mondo, Bad Bunny conquista Milano

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