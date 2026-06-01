Chiara Ferragni è apparsa sul palco durante il concerto di Bad Bunny a Madrid, condividendo la scena con il cantante portoricano. Un video diffuso sui social mostra l’imprenditrice digitale ballare insieme all’artista al Riyadh Air Metropolitano durante il suo tour in Europa. La presenza di Ferragni sul palco ha attirato l’attenzione degli utenti online, diventando rapidamente virale.

(Adnkronos) – Chiara Ferragni al concerto di Bad Bunny ma direttamente. sul palco. Un video diventato virale sui social ritrae l'imprenditrice digitale ballare al Riyadh Air Metropolitano di Madrid al fianco del cantante portoricano in occasione del suo tour in Europa. Ferragni, infatti, era tra gli ospiti vip di 'La Casita', un palco secondario che. L'articolo Chiara Ferragni al concerto di Bad Bunny a Madrid ma. sul palco – il video proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Chiara Ferragni ed Ester Expósito sul palco del concerto di Bad Bunny a Madrid

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C'erano anche Chiara Ferragni, Ester Expósito e altre celebrità ad animare il palco del concerto di Bad Bunny a Madrid. #ChiaraFerragni #esterexpósito #badbunny #Madrid #debitirarmásfotos x.com

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