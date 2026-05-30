Albo d’oro Champions League l’elenco di tutti i vincitori e quale squadra ne ha vinte di più

Il Real Madrid ha conquistato 15 volte la Champions League, più di qualsiasi altra squadra. La competizione continentale per club più prestigiosa ha visto numerose squadre vincere il trofeo nel corso degli anni. L’albo d’oro include anche altre formazioni che hanno ottenuto più di una vittoria, ma nessuna ha raggiunto il numero di successi del club spagnolo. La lista dei vincitori si estende nel tempo, riflettendo le diverse epoche del calcio europeo.

La Champions League è la competizione continentale per club più ambita e ricca. Nell'albo d'oro è Il Real Madrid la squadra che l'ha vinta più volte (15). 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Untold Struggles Behind the Worlds Most Famous Success Stories

Notizie e thread social correlati

L’albo d’oro degli Internazionali di Roma: chi ne ha vinti di più, l’Italia non trionfa da 50 anniNegli Internazionali d’Italia di tennis, Rafael Nadal detiene il record di vittorie con dieci successi.

Juventus, quarto posto affidato…all’algoritmo! Quale squadra è favorita per andare in Champions League secondo i calcoliLa Juventus si affida a un algoritmo per determinare la squadra qualificata al quarto posto in classifica.

Temi più discussi: Tutti i record in UEFA Women's Champions League; Scopri l'albo d'oro e tutti i vincitori della Champions League; Champions League: ecco perché è così difficile vincerla due volte di seguito; Como, storica prima volta: ecco le 29 squadre già qualificate alla Champions 2026-27.

Albo d’oro Champions League: per il Psg è la primaIl Paris Saint-Germain ha vinto la sua prima Champions League nella storia battendo in finale l'Inter: 5-0 della squadra di Luis Enrique contro i nerazzurri. Una partita dominata dai parigini che ... corrieredellosport.it

Albo d’oro Champions League/ Inter o Psg, chi sarà il vincitore stasera? (31 maggio 2025)Albo d'oro Champions League: chi sarà il vincitore tra Inter e Psg? Lo scopriremo sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. ALBO D’ORO CHAMPIONS LEAGUE: INTER-PSG, CHI SARÀ IL VINCITORE ... ilsussidiario.net