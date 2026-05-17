L'albo d'oro degli Internazionali di Roma | chi ne ha vinti di più l'Italia non trionfa da 50 anni

Negli Internazionali d’Italia di tennis, Rafael Nadal detiene il record di vittorie con dieci successi. L’ultimo italiano a conquistare il titolo è stato Adriano Panatta, che ha vinto l’ultima volta circa cinquant’anni fa. L’Italia non ha ottenuto più di sei vittorie in totale, mentre lo spagnolo ha raggiunto i dieci trionfi nel corso della sua carriera. La competizione si svolge ogni anno con una presenza consolidata di giocatori di alto livello, attirando l’interesse di appassionati e sportivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui