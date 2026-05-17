L'albo d'oro degli Internazionali di Roma | chi ne ha vinti di più l'Italia non trionfa da 50 anni
Negli Internazionali d’Italia di tennis, Rafael Nadal detiene il record di vittorie con dieci successi. L’ultimo italiano a conquistare il titolo è stato Adriano Panatta, che ha vinto l’ultima volta circa cinquant’anni fa. L’Italia non ha ottenuto più di sei vittorie in totale, mentre lo spagnolo ha raggiunto i dieci trionfi nel corso della sua carriera. La competizione si svolge ogni anno con una presenza consolidata di giocatori di alto livello, attirando l’interesse di appassionati e sportivi.
Rafael Nadal è il tennista che vanta il maggior numero di vittorie agli Internazionali d'Italia. Lo spagnolo ha trionfato 10 volte a Roma, sei i successi dell'Italia, l'ultimo a vincere è stato Adriano Panatta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
An EPIC JOURNEY from San Marino to Switzerland by Train
Sullo stesso argomento
L’albo d’oro del torneo di Monte Carlo: Nadal ha trionfato 11 volte, quattro italiani hanno vinto il titoloRafael Nadal detiene il record di successi nel torneo di Monte Carlo, addirittura 11.
Quando si gioca la finale degli Internazionali d’Italia 2026 a Roma, data e orario dell’incontroLa finale degli Internazionali d'Italia è alle porte, potrebbero giocarla due tennisti italiani.
IL TABELLONE DI ROMA Riuscirà Jannik Sinner a inscrivere il proprio nome nell'albo d'oro degli Internazionali d'Italia 5?0? anni dopo Adriano Panatta Questa è la domanda principale del torneo. Al solito, Jannik risponderà sul campo. Tabelloni pr x.com
Nell'augurare a voi tutti un buon 2018 ho il piacere di condividere l'Albo d'Oro che verrà a breve esposto al Museo come atto di doveroso omaggio e ringraziamento ai 40 amici i quali nel 2017 hanno donato oggetti e opere che vanno ad arricchire giorno per g - Facebook facebook
L’albo d’oro degli Internazionali di Roma: chi ne ha vinti di più, l’Italia non trionfa da 50 anniRafael Nadal è il tennista che vanta il maggior numero di vittorie agli Internazionali d’Italia. Lo spagnolo ha trionfato 10 volte a Roma, sei i successi dell’Italia, l’ultimo a vincere è stato Adrian ... fanpage.it
Internazionali di tennis di Roma 2026: quando gioca Sinner, il tabellone e perché può vincere tuttoInternazionali d'Italia 2026: Jannik arriva a Roma pronto a sfatare un ennesimo tabù. Subito di fronte: Ofner o Michelsen ... iconmagazine.it