Chi era Luigi Luca Esposito il giornalista ucciso e dato alle fiamme | il legame viscerale con il calcio e il compleanno pochi giorni fa

Luigi “Luca” Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, è stato trovato morto e dato alle fiamme poche settimane dopo il suo compleanno, il 4 luglio. La sua morte ha causato shock nel mondo del giornalismo sportivo campano, dove era conosciuto e stimato. La sua passione per il calcio era evidente e spesso si legava alla sua identità professionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel settore locale.

Aveva compiuto 53 anni lo scorso 4 luglio, appena due settimane prima che la sua vita venisse stroncata in modo così brutale. Con la morte di Luigi Esposito (ma si firmava Luca), il mondo del giornalismo sportivo campano perde un volto noto e stimato. Iscritto all’Ordine dei Pubblicisti della Campania dal 2012, Esposito era un professionista poliedrico: oltre a essere il direttore della testata TuttoSalernitana.com, lavorava stabilmente come opinionista per l’emittente OttoChannel ed era editorialista per TuttoC.com, il portale del network TMW dedicato al calcio di Serie C. La passione per il calciomercato e la vita da dipendente pubblico. Un legame viscerale con il pallone che Esposito raccontava quotidianamente anche attraverso i suoi canali social. 🔗 Leggi su Open.online

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