Chi era Luca Esposito il giornalista sportivo il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato a Eboli

Da gazzetta.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra il 18 e il 19 luglio, un corpo carbonizzato è stato scoperto in un terreno isolato lungo la statale 7bis a Eboli. La vittima è un giornalista sportivo di 39 anni. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. La polizia ha escluso al momento cause accidentali e sta analizzando eventuali collegamenti con il lavoro svolto dalla vittima. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi ufficiali.

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Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 luglio un cadavere è stato ritrovato carbonizzato in un terreno isolato in contrada Cioffi, lungo la statale 7bis nel comune di Eboli. Soltanto dopo diverse ore l'uomo è stato identificato, si tratta del giornalista sportivo campano Luigi Esposito, conosciuto da tutti come Luca, nome che anche lui usava in ambito sia professionale che personale. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un colpo di pistola e il suo corpo è stato poi dato alle fiamme.  Originario di Nocera Inferiore e residente a Fisciano, in provincia di Salerno, Esposito aveva 53 anni, era single e, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, aveva pochi contatti con le due sorelle e il resto della famiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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