Domenico “Micu” Papalia esce dal carcere dopo 49 anni di detenzione, accompagnato da un parente e con un’ambulanza ferma davanti all’ingresso. La sua scarcerazione avviene nel primo pomeriggio, dopo quasi mezzo secolo di reclusione. La famiglia calabrese, con radici nel sud Milano e a Buccinasco, era stata guidata da lui e dai fratelli Antonio e Rocco. Papalia è affetto da problemi di salute da tempo.

Milano – Qualche persona, fra cui il nipote, e un’ambulanza in attesa davanti al carcere di via Burla, a Parma. Alle tre del pomeriggio termina così, dopo quasi mezzo secolo, la carcerazione di Domenico Papalia, un tempo, con i fratelli Antonio e Rocco, a capo della famiglia calabrese radicata nel sud Milano, in particolare a Buccinasco. A Papalia, da tempo gravemente malato, il Tribunale di sorveglianza ha riconosciuto il differimento della pena nella forme della detenzione domiciliare, nella sua casa di Corsico, per proseguire le cure in una clinica. Chi è Domenico Papalia. ttantuno anni compiuti lo scorso aprile, in cella dal 1977, Papalia era l’ergastolano più ergastolano, il detenuto di più lungo corso nella storia d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Domenico “Micu” Papalia esce dal carcere dopo 49 anni. Il boss della ‘ndrangheta in Lombardia è malato da tempo

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