Chi affronta l’Italia ai quarti della Nations League di volley? Prossima avversaria e tabellone Final Eight
L’Italia ha battuto Cuba 3-1 nell’ultima partita della fase preliminare della Nations League di volley maschile, conquistando così l’accesso ai quarti di finale. La vittoria ha permesso alla squadra di qualificarsi alla fase finale della competizione, che si svolgerà tra le otto migliori nazionali. La prossima avversaria sarà annunciata ufficialmente nel tabellone delle Final Eight. La competizione prosegue con le sfide a eliminazione diretta tra le squadre qualificate.
L’Italia ha sconfitto Cuba per 3-1 nell’ultima partita della fase preliminare e si è qualificata alla Final Eight della Nations League 2026 di volley maschile. Gli azzurri sono scesi in campo a Osaka (Giappone) con la certezza che sarebbe bastato conquistare due set per meritarsi l’approdo alla fase a eliminazione diretta e, dopo un avvio tentennante in cui hanno concesso troppo ai caraibici, sono riusciti a raddrizzare la partita e a portare a casa la vittoria. I Campioni del Mondo hanno chiuso con 8 vittorie (26 punti, 30-18 il conto set) e concluderanno al quarto o al quinto posto in classifica generale: saranno quarti se stanotte gli USA perderanno per 3-0 o 3-1 contro la Polonia, in caso contrario termineranno in quinta piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it
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