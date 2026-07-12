L’Italia affronterà la Serbia ai quarti di finale della Nations League femminile. La squadra ha concluso la fase preliminare al secondo posto, dopo aver disputato tre settimane di partite. La sfida si giocherà nelle Final Eight, che si svolgeranno a fine torneo. L’avversaria serba ha terminato la fase di qualificazione al primo posto nel suo gruppo. Il tabellone include anche altre squadre qualificate, ma i dettagli sui match successivi non sono ancora stati ufficializzati.

L’Italia ha concluso al secondo posto la fase preliminare della Nations League 2026 di volley femminile: al termine delle tre settimane di partite tra Brasile, Thailandia e Hong Kong, durante le quali si sono giocate ben dodici partite, le azzurre hanno conquistato 10 vittorie (28 punti) e hanno così chiuso alle spalle degli USA (10 affermazioni, 29 punti). Le Campionesse del Mondo si sono qualificate alle Final Eight della competizione internazionale itinerante, che si disputeranno a Macao (Cina) dal 22 al 26 luglio. Alla fase a eliminazione diretta accedono le prime sette classificate e la Cina in qualità di Paese organizzatore. Il tabellone si stila in base ai piazzamenti: prima contro ottava per meritarsi la semifinale contro la vincente di quarta-quinta, seconda contro settima per incrociare in semifinale la vincente di terza-sesta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Chi affronta l’Italia ai quarti della Nations League di volley femminile? Prossima avversaria e tabellone Final Eight

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