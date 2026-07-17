Il 14 settembre 1982 è avvenuto il decesso di una nota figura di alta società, morta a seguito di un incidente d'auto. La persona, nota per il suo stile elegante e il contributo al mondo del glamour, aveva partecipato a eventi di beneficenza come il Gala della Croce Rossa. La sua ex addetta stampa ha descritto il suo impatto come magico e femminile, sottolineando come portasse eleganza e fascino nelle occasioni pubbliche.

«Improvvisamente, Grace, bella ed elegante, portò un tocco di magia e femminilità a questa corte» disse la sua ex addetta stampa, Nadia Lacoste. Una magia che purtroppo si interruppe tragicamente il 14 settembre 1982, giorno in cui la reale filantropa morì tragicamente per le conseguenze di un incidente d'auto. Nel dicembre di quell'anno raccolse il testimone suo figlio Alberto. Sua Altezza Serenissima ha portato avanti l'eredità della madre, aiutato e sostenuto dal 2022 sua moglie Charlène di Monaco che della Croce Rossa Monegasca è vicepresidente. Ma questa è un'altra storia fatta di altrettanti abiti da sogno. Alla vigilia dell'edizione 2026 però facciamo un tutto nel passato, passando in rassegna gli outfit sfoderati da Grace di Monaco al gala. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Grace di Monaco, che con il suo stile impeccabile portò il glamour al Gala della Croce Rossa: tutti i suoi outfit più incantevoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Grace Kelly & The Kelly Sisters: Monacos Most Controversial American Royals

Notizie e thread social correlati

L'outfit regale di oggi: Jazmin Grace Grimaldi, figlia del principe Alberto di Monaco, se il glamour passa da uno strategico maxi fioccoJazmin Grace Grimaldi, figlia del principe Alberto di Monaco, ha indossato un abito con un maxi fiocco come elemento centrale del suo look.

Kate Middleton, per il suo ritorno al Royal Ascot stupisce tutti con un outfit giallo calendula (e tutti i look del secondo giorno)Durante il secondo giorno del Royal Ascot, la duchessa di Cambridge ha indossato un coat dress giallo calendula, attirando l’attenzione.

Temi più discussi: Grace di Monaco, che con il suo stile impeccabile portò il glamour al Gala della Croce Rossa: tutti i suoi outfit più incantevoli; Principessa Carolina di Monaco: il commovente omaggio ai genitori Grace e Ranieri; Ranieri e Grace: anche il Casino de Monte-Carlo rende omaggio al matrimonio del secolo; Le Mariage du Siècle. A Monaco una mostra fa rivivere la favola del matrimonio tra Grace Kelly e il Principe Ranieri III.

15 luglio 1998 Camille Kelly Gottlieb-Grimaldi, figlia minore della principessa Stéphanie di Monaco è nata al Centre Hospitalier Princesse Grace a Monte Carlo. Sul certificato di nascita il nome del padre non è identificato ma si dice che sia Jean Raymond Gott x.com

Grace di Monaco, che con il suo stile impeccabile portò il glamour al Gala della Croce Rossa: tutti i suoi outfit più incantevoliLa principessa che veniva da Hollywood seppe trasformare un evento di beneficenza in un ballo esclusivo rinomato in tutto il mondo. La reale sfoggiò abiti da sera indimenticabili, molti dei quali dise ... vanityfair.it

Tower of London (Universal; 1939) - con Basil Rathbone, Boris Karloff e Barbara O'Neil - con Ian Hunter, Vincent Price, Nan Grey, John Sutton, Leo G. Carroll, Rose Hobart, Miles Mander e Ralph Forbes - diretto da Rowland V. Lee - arte del manifesto del film reddit

Daily Crown: Grace di Monaco consolò Diana in lacrime durante sua prima uscita pubblicaLondra, 5 gen. (Adnkronos) - Le apparizioni pubbliche di Lady Diana furono sempre degli eventi glamour, fin dalla prima occasione, subito dopo il fidanzamento con l'allora principe Carlo. Era il 7 ... iltempo.it