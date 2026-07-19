Nel match di apertura stagionale tra Cesena e la Rappresentativa Alto Savio, giocato ad Acquapartita, il risultato è stato di 8-0 a favore dei bianconeri. Shpendi ha segnato un gol e si è distinto durante la partita, mentre il tecnico Diamanti ha dichiarato che la squadra ha spinto forte. La partita si è svolta sotto gli occhi di Dario Hubner, ex giocatore e figura storica del club.

Finisce 8-0, ad Acquapartita, il tradizionale test di apertura stagionale del Cesena contro la Rappresentativa Alto Savio, sotto gli occhi di Dario Hubner, leggenda bianconera. Poche le indicazioni arrivate dal campo con i neo acquisti Schirone e Caprini rimasti in palestra con Bertaccini e Guidi. Il neo tecnico Diamanti parte dal 4-3-3 con Siano in porta, dietro Ciofi, Piacentini, Mangraviti e David, in mezzo Castagnetti con Bisoli e Francesconi, davanti Olivieri e Tosku ai lati con Shpendi in mezzo. Il primo gol si registra al 18’, è Bisoli (doppietta per lui) a dare il via alle danze su corta respinta di Gianfanti. A brillare è Shpendi, è in palla, tris per lui, il gioiello è il secondo gol con botta secca dalla trequarti a centrare l’incrocio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cesena, primo test: brilla Shpendi. Diamanti: "Abbiamo spinto forte"

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