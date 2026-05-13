Demi Moore brilla a Cannes 2026 | per il primo red carpet indossa diamanti da oltre 200 carati

Ieri sera si è svolta la cerimonia di apertura del Festival di Cannes 2026, con molte celebrità presenti sul tappeto rosso. Tra queste, Demi Moore, che partecipa come membro della giuria. Durante l’evento, l’attrice ha indossato un gioiello con diamanti di oltre 200 carati, attirando l’attenzione dei presenti. La serata ha visto anche altri volti noti del mondo dello spettacolo e dell’industria cinematografica.

Ieri sera si è tenuta la serata inaugurale del Festival di Cannes 2026 e tra le ospiti più attese c'era Demi Moore, che quest'anno ricopre il ruolo di giurata. Tra un abito di paillettes e una cascata di diamanti, l'attrice ha letteralmente illuminato il red carpet.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Demi Moore a Cannes indossando Jacquemus FW26 (12 maggio 2026) reddit

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