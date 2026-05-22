Cesena la linea non è stata proprio verde Rimediano Shpendi Berti e Francesconi

A Cesena, la formazione ha mostrato alcune difficoltà nel mantenere una linea di gioco coerente. Durante le ultime partite, sono stati impiegati diversi giocatori nati dal 2003 in poi, anche se questa scelta ha portato a un risultato meno positivo rispetto alle aspettative. I tre giocatori, tra cui uno con un ruolo in attacco e altri due in difesa, hanno contribuito a rimediare alle carenze evidenziate dalla squadra. La strategia di affidarsi ai giovani ha portato a discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Non è una squadra per giovani, o comunque, in questa stagione, il Cesena ha riservato ai nati dal 2003 in avanti spazio al di sotto della media della categoria. La Lega Serie B ha ufficializzato i dati sull’utilizzo complessivo delle nuove leve, suddivise in under 21 e under 23, nell’arco della regular season. Premesso che vengono considerati ancora under 23 i classe 2003, anche se il loro minutaggio non produce per le società alcun bonus finanziario, i numeri dicono che in cadetteria quest’anno sono stati mandati in campo in tutto 636 giocatori (461 italiani e 175 stranieri) e di questi, gli under in totale sono stati 378 (239 under 23 e 139 under 21) che rappresentano una fetta del 60%. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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