Cesc il trampolino di lancio del Como | Quando sono arrivato ci siamo scambiati in un bar e ora giochiamo la Champions

La vittoria per 4-1 sulla Cremonese ha portato il Como a qualificarsi per la Champions League per la prima volta nella sua storia. Un risultato che rappresenta un traguardo storico per il club, evidenziato anche da un commento di un giocatore che ha ricordato il percorso, passando da un incontro in un bar a giocare in questa competizione. La notizia è riportata da Marca, che sottolinea il risultato come un passo fondamentale nel cammino del team.

2026-07-19 06:50:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Lui COME preparare quello più difficile ancora. La vittoria sulla Cremonese (1-4) ha certificato il classificazione dei ‘lariani’ per il Campioni per la prima volta nella sua storia. “È un traguardo enorme, raggiunto con i giovani. Il presidente mi ha dato le redini e ho preso tante decisioni. Quando sono arrivato quattro anni fa, da giocatore, non avevamo un centro sportivo e ci cambiavamo in un bar. Adesso però siamo in Champions League”, ha ricordato. Cesc Fabregas. Cesc Fàbregas, un discorso da Champions: “Ti sarò grato per il resto della mia vita” Un traguardo per il quale hanno già gettato le basi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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