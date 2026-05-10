Al termine del match tra Milan e Atalanta, l’allenatore del Milan ha risposto a domande sulla possibilità di un ritiro prima della partita contro il Genoa. Ha detto che decideranno in base alle condizioni della squadra e ha accennato anche alla Champions League senza fornire dettagli specifici. La sua dichiarazione è arrivata durante la conferenza stampa conclusiva del secondo tempo del match di Serie A 2025-26.

Terminata la sfida tra il Milan e l'Atalanta: rossoneri e nerazzurri si sono affrontati a San Siro per la partita valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Tante le parole dei protagonisti dopo il triplice fischio di Zufferli: ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri, allenatore rossonero. Possibile ritiro? "Martedì ci ritroviamo, domani sapremo quando giocheremo. Una volta che sapremo quando giocheremo, da lì farò il programma della settimana. Dovremo preparare bene Genova. Non ci rimane altro che vincerla. Vediamo il positivo: siamo tornati a far gol. Poi la prestazione della squadra non è stata positiva.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Possibile ritiro prima del Genoa? Allegri: “Vediamo quando giochiamo. La Champions …”

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