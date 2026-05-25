Storico | il Como di Cesc Fàbregas giocherà in Champions League
Il Como di Cesc Fàbregas giocherà in Champions League. La squadra ha ottenuto la qualificazione dopo aver superato gli avversari nelle ultime partite. La società conferma la partecipazione alla massima competizione europea. La notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi. La qualificazione segna un traguardo storico per il club. La squadra si prepara ora alle sfide internazionali. La partecipazione alla Champions League rappresenta un risultato senza precedenti per il club.
Giorni caldi per il calcio di casa nostra! Cesc Fàbregas sigue haciendo historia al frente del banquillo del Como 190 7. Tras lograr el ascenso del club a la máxima categoría del fútbol italiano, y consolidarlo la temporada siguiente en la Serie A, el técnico catalán acaba de llevar al equipo a una histórica clasificación para la próxima edición de la Champions League. –> –> –> En apenas unos años en los banquillos, el Como 1907 se ha convertido en uno de los proyectos más llamativos del fútbol europeo y firma una enorme progresión para ocupar ya un lugar destacado en el fútbol italiano. Esta vez, el equipo confirmó su presencia en la máxima competición continental tras una contundente victoria a domicilio frente a la Cremonese y aprovechar el tropiezo del AC Milan. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Il COMO di FÀBREGAS è uno spettacolo
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Non siamo ancora al livello della vacanza-premio a Ibiza post promozione in SerieA di 2 anni fa, ma stasera come antipasto tutto il #Como ha festeggiato la qualificazione in Champions in discoteca a Milano. Presente insieme ai calciatori anche mister Cesc # x.com
Storica qualificazione in UEFA Champions League per il Como di Cesc Fàbregas, che travolge 4-1 la Cremonese e conquista un traguardo senza precedenti. La sconfitta condanna anche la Cremonese alla retrocessione. In Champions andranno anche Int facebook
La tattica curiosa del Como di Cesc Fabregas reddit
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