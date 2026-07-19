Durante la cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York, la cantante italiana Laura Pausini ha eseguito un brano in blu. La finale tra Spagna e Argentina si svolge nello stesso stadio, senza che si conosca la squadra preferita dalla cantante. La manifestazione ha visto la partecipazione di vari artisti e ha concluso il torneo che ha coinvolto diverse nazioni. La partita tra le due squadre si sta disputando contemporaneamente alla cerimonia di chiusura.

C’è un pezzo d’Italia, questa notte, nel cuore della finale più attesa. Al MetLife Stadium di New York la Spagna e l’Argentina si giocano il titolo di Campioni del Mondo, e a scaldare l’atmosfera prima del fischio d’inizio ci ha pensato (anche) Laura Pausini, che è salita sul palco della cerimonia di chiusura davanti a una platea globale, elegantissima e fasciata di blu. Un onore enorme, vissuto però con un piccolo dilemma nel cuore da tifosa. Laura Pausini, il look in blu ai Mondiali 2026. La cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 si è aperta in due segmenti; prima Post Malone, poi l’inno intonato dalla meravigliosa Jennifer Hudson. E a conquistare la scena, ma soprattutto a portare un piccolo pezzo d’Italia in quel del MetLife Stadium di New York, Laura Pausini. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026, Laura Pausini si prende la scena in blu. Ma non sa chi tifare

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Laura Pausini durante la cerimonia di chiusura dei #Mondiali. x.com

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