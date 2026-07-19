Centro direzionale di Napoli le promesse tradite | mai partito il restyling Eppure i milioni ci sono

Notizia in breve

Il progetto di restyling del Centro direzionale di Napoli non è mai partito, nonostante siano stati stanziati i fondi necessari. Le promesse di intervento sono state fatte in passato, ma i lavori non sono stati avviati. I milioni di euro destinati alla riqualificazione risultano ancora disponibili, senza che siano stati utilizzati. La questione è stata sollevata pubblicamente, ma non ci sono aggiornamenti su eventuali iniziative concrete.