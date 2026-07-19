Centro direzionale di Napoli le promesse tradite | mai partito il restyling Eppure i milioni ci sono
Il progetto di restyling del Centro direzionale di Napoli non è mai partito, nonostante siano stati stanziati i fondi necessari. Le promesse di intervento sono state fatte in passato, ma i lavori non sono stati avviati. I milioni di euro destinati alla riqualificazione risultano ancora disponibili, senza che siano stati utilizzati. La questione è stata sollevata pubblicamente, ma non ci sono aggiornamenti su eventuali iniziative concrete.
Se non ora, quando? Prendiamo a prestito il titolo di un famoso romanzo di Primo Levi per formulare una medesima domanda al Comune in merito alla promessa riqualificazione del Centro direzionale di Napoli. Quando si provvederà a riparare la pavimentazione in più punti devastata, le aree verdi ridotte a debordanti cespugli, gli ascensori paralizzati in un intrico di ruggine e le scale mobili letteralmente cannibalizzate? Palazzo San Giacomo ha annunciato a febbraio l’approvazione in linea tecnica del “Grande progetto di riqualificazione del Centro direzionale”: 80 milioni da investire, di cui 1,3 già disponibili per gli impianti di risalita. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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