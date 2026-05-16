Un rappresentante politico del Partito Democratico ha dichiarato che il governo ha tradito le promesse fatte durante la campagna elettorale, evidenziando un fallimento sui temi economici e sociali. La sua dichiarazione si focalizza anche sulla perdita di autorevolezza del paese a livello europeo e internazionale, sottolineando la volontà di cambiare rotta. La presa di posizione è stata rilasciata durante un evento in una località italiana, con l’obiettivo di evidenziare le criticità attuali e proporre un percorso diverso.

Capri, 15 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Il governo ha tradito tutte le promesse fatte in campagna elettorale e ha fallito sui temi economici e sociali, oltre ad avere messo in discussione la tradizionale postura e autorevolezza del nostro Paese a livello europeo e internazionale. Senza il Pnrr saremmo in recessione, veniamo da tre anni di crisi industriale, i salari reali sono diminuiti di 8-9 punti, sono aumentate le bollette e il carrello della spesa. Il governo non ha messo in campo nessuna misura per aiutare imprese e famiglie. Bisogna cambiare rotta completamente, aiutare le famiglie a risollevare il potere d'acquisto dei lavoratori e servono politiche industriali per le aziende. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Governo, P. De Luca (Pd): "Tradite tutte le promesse, noi pronti per cambiare rotta"

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