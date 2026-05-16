Governo P De Luca Pd | Tradite tutte le promesse noi pronti per cambiare rotta
Un rappresentante politico del Partito Democratico ha dichiarato che il governo ha tradito le promesse fatte durante la campagna elettorale, evidenziando un fallimento sui temi economici e sociali. La sua dichiarazione si focalizza anche sulla perdita di autorevolezza del paese a livello europeo e internazionale, sottolineando la volontà di cambiare rotta. La presa di posizione è stata rilasciata durante un evento in una località italiana, con l’obiettivo di evidenziare le criticità attuali e proporre un percorso diverso.
Capri, 15 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Il governo ha tradito tutte le promesse fatte in campagna elettorale e ha fallito sui temi economici e sociali, oltre ad avere messo in discussione la tradizionale postura e autorevolezza del nostro Paese a livello europeo e internazionale. Senza il Pnrr saremmo in recessione, veniamo da tre anni di crisi industriale, i salari reali sono diminuiti di 8-9 punti, sono aumentate le bollette e il carrello della spesa. Il governo non ha messo in campo nessuna misura per aiutare imprese e famiglie. Bisogna cambiare rotta completamente, aiutare le famiglie a risollevare il potere d'acquisto dei lavoratori e servono politiche industriali per le aziende. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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