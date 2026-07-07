Maxi-sequestro di droga a Napoli 100 kg di cocaina nascosti in un tir al Centro Direzionale | valgono 7 milioni

Notizia in breve

La Guardia di Finanza ha sequestrato 113 kg di cocaina nascosti in un’autocisterna lungo la SS162, vicino al Centro Direzionale di Napoli. La droga, valutata circa 7 milioni di euro, era nascosta all’interno del veicolo. Il sequestro è stato effettuato durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta del carico illecito. La droga sarebbe destinata al mercato locale e nazionale.