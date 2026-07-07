Maxi-sequestro di droga a Napoli 100 kg di cocaina nascosti in un tir al Centro Direzionale | valgono 7 milioni
La Guardia di Finanza ha sequestrato 113 kg di cocaina nascosti in un’autocisterna lungo la SS162, vicino al Centro Direzionale di Napoli. La droga, valutata circa 7 milioni di euro, era nascosta all’interno del veicolo. Il sequestro è stato effettuato durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta del carico illecito. La droga sarebbe destinata al mercato locale e nazionale.
Sequestrati dalla Guardia di Finanza 113 kg di cocaina nascosti in una autocisterna. La scoperta sulla SS162 nei pressi del Centro Direzionale di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Sequestrati dalla Guardia di Finanza 113 kg di cocaina nascosti in una autocisterna. La scoperta sulla SS162 nei pressi del Centro Direzionale di Napoli facebook
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