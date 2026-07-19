Cinque climatizzatori sono stati donati per il carcere della Dogaia, in risposta a condizioni di calore intenso nelle celle. L’iniziativa è stata promossa attraverso una serata di beneficenza con una riffa, organizzata nei giorni scorsi. L’evento ha coinvolto avvocati e altri sostenitori, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei detenuti durante le ondate di caldo. La donazione mira a ridurre la temperatura all’interno delle celle durante i periodi più caldi dell’anno.

Prato, 19 luglio 2026 – Una serata di gala con tanto di ’ riffa ’ per aiutare il carcere della Dogaia. E’ quella che è stata organizzata nei giorni scorsi dall’ Ordine degli Avvocati di Prato che, come tante altre realtà del territorio, si è mobilitato per raccogliere fondi e aiutare il carcere da sempre in forte difficoltà, non solo per l’atavico sovraffollamento (soprattutto nella sezione della media sicurezza ) ma anche per abnormi carenze strutturali. La serata . Durante la serata promossa dall’Ordine sono stati raccolti, grazie a una divertente lotteria, 1450 euro che sono stati impiegati per comprare cinque pinguini, poi donati alla Dogaia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Celle roventi alla Dogaia, gli avvocati si mobilitano. Donati 5 climatizzatori

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