Il carcere della Dogaia ha ricevuto 65 ventilatori per ridurre il caldo all’interno delle celle. La donazione è stata effettuata il 6 luglio 2026. I ventilatori saranno installati nelle celle per migliorare le condizioni di vivibilità dei detenuti. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti nella donazione o sui tempi di installazione. La decisione di intervenire si è resa necessaria a causa delle temperature elevate registrate nella struttura.

Prato, 6 luglio 2026 – Sessantacinque ventilatori donati al carcere della Dogaia per ‘alleviare’ il caldo asfissiante all’interno della struttura carceraria. A lanciare l’appello è stato il direttore del carcere, Luca Cicerelli, che da tempo ha promosso iniziative coinvolgendo le istituzioni e le associazioni del territorio per ‘migliorare’ le condizioni di vita dei detenuti. Questa volta a raccogliere l’appello di Cicerelli è stata la Camera di penale di Prato, con la sua presidente Elena Augustin, che si è subito attivata per raccogliere i fondi, acquistare e donare alla Dogaia – da tempo in gravi difficoltà a causa delle carenze strutturali e del sovraffollamento – i 65 ventilatori che saranno messi nelle celle più ‘roventi’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caldo alla Dogaia: regalati 65 ventilatori da installare nelle celle

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