Un gruppo di sostenitori ha espresso opposizione alla costruzione di un resort di lusso sulla sponda del lago di Como, definendolo “sionista”. La protesta si aggiunge a quella degli ambientalisti contro gli appartamenti extra lusso in zona. Nel passato, il poeta futurista milanese ha vissuto in una villa della zona, nascondendo anche Franca Valeri durante l’occupazione nel 1943. Solo pochi edifici di alto livello rimangono nella zona, ma di grande valore storico.

Com’erano, son rimasti: pochi ma quei pochi di gran lustro. Il letterato futurista milanese Paolo Buzzi visse in una villa nascondendo anche Franca Valeri a rischio di deportazione dopo l’8 settembre 1943. Craxi fu oratore in un comizio d’impressionante partecipazione popolare, in fondo la piccola appartata Perledo, ottocento abitanti, 400 metri d’altitudine, sulla sponda lecchese del lago di Como, è stata una focosa comunità socialista:era cara a quel Pier Luigi Polverari fondatore della Uil lecchese, esule ad Hammamet con lo stesso Bettino di cui era amico vero e sincero. E poi, poi le altre, gli altri. Perledo caput mundi. Si prosegua. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Milano.corriere.it - Contro gli appartamenti extra lusso a Perledo dopo gli ambientalisti si mobilitano i pro Pal: «No al resort sionista sul lago di Como»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lago di Como, un altro resort di lusso a Perledo: ma il nuovo e maxi complesso è in una «zona ad alto rischio idrogeologico»

Leggi anche: Resort di Ivanka Trump, gli albanesi si mobilitano per dire no al progetto: "Non siamo in vendita"